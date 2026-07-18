भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार को ऐतिहासिक 'लॉर्ड्स' के मैदान पर खेला जाएगा. सीरीज का रोमांच अपने चरम पर है और सभी की नजरें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर टिकी हैं. खराब फॉर्म के कारण 39 वर्षीय 'हिटमैन' के वनडे करियर के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हैं, ऐसे में लॉर्ड्स की पिच पर लय हासिल करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी. दूसरी ओर, विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं, जबकि गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर की जगह कुलदीप यादव के शामिल होने की संभावना है. जो रूट की बल्लेबाजी इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी ताकत है. सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए टीम इंडिया को अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बेहतर तालमेल दिखाना होगा। कौन जीतेगा यह जंग? जानने के लिए देखें पूरा वीडियो.