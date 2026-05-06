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भारत-वियतनाम रिश्तों को नई रफ्तार… राष्ट्रपति तो लाम के दौरे में 13 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर - INDIA VIETNAM TIES

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भारत-वियतनाम रिश्तों को नई रफ्तार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2026 at 8:50 PM IST

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भारत और वियतनाम के बीच रिश्तों को नई जगह बनाने के लिए राष्ट्रपति तो लाम के भारत दौरे के दौरान 13 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे. रक्षा, सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट, सांस्कृतिक संरक्षण और हिंद-प्रशांत सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहमति बनी है. भारत वियतनाम के प्राचीन चम्पा सभ्यता के मंदिरों के पुनर्निर्माण और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में भी सहयोग करेगा. दोनों देशों ने कानून के राज, शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया. साथ ही UPI और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है.

भारत और वियतनाम के बीच रिश्तों को नई जगह बनाने के लिए राष्ट्रपति तो लाम के भारत दौरे के दौरान 13 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे. रक्षा, सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट, सांस्कृतिक संरक्षण और हिंद-प्रशांत सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहमति बनी है. भारत वियतनाम के प्राचीन चम्पा सभ्यता के मंदिरों के पुनर्निर्माण और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में भी सहयोग करेगा. दोनों देशों ने कानून के राज, शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया. साथ ही UPI और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है.

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