ETV Bharat / Videos

भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त युद्धाभ्यास: जवानों ने ज्वॉइंट ऑपरेशन की क्षमता का किया प्रदर्शन - INDIA UZBEKISTAN MILITARY EXERCISE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त युद्धाभ्यास (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 9:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्बेकिस्तान के नमनगण के गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग क्षेत्र में भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त युद्धाभ्यास दुस्तलिक-2026 संपन्न हुआ. 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दो सप्ताह तक चले युद्धाभ्यास में जवानों ने पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वॉइंट ऑपरेशन के संचालन की क्षमता का प्रदर्शन किया. दो टुकड़ियों की कमान के बीच आपसी तालमेल कायम करना और दुश्मन के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देने का अभ्यास करना इसका मुख्य मकसद है. अक्सर अवैध सशस्त्र बलों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने में इस तरह की तैयारी की जरूरत होती है.    

‘दुस्तलिक’ अभ्यास एक वार्षिक अभ्‍यास है जो बारी-बारी से भारत और उज़्बेकिस्तान में किया जाता है. अप्रैल 2025 में पुणे के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में इसका आयोजन किया गया था.  भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी में 60 जवान शामिल हैं, जिनमें से 45 भारतीय सेना के जवान और 15 भारतीय वायु सेना के जवान है. उज्बेकिस्तान की टुकड़ी में भी इतने ही जवान हैं. 

उज्बेकिस्तान के नमनगण के गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग क्षेत्र में भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त युद्धाभ्यास दुस्तलिक-2026 संपन्न हुआ. 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दो सप्ताह तक चले युद्धाभ्यास में जवानों ने पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वॉइंट ऑपरेशन के संचालन की क्षमता का प्रदर्शन किया. दो टुकड़ियों की कमान के बीच आपसी तालमेल कायम करना और दुश्मन के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देने का अभ्यास करना इसका मुख्य मकसद है. अक्सर अवैध सशस्त्र बलों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने में इस तरह की तैयारी की जरूरत होती है.    

‘दुस्तलिक’ अभ्यास एक वार्षिक अभ्‍यास है जो बारी-बारी से भारत और उज़्बेकिस्तान में किया जाता है. अप्रैल 2025 में पुणे के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में इसका आयोजन किया गया था.  भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी में 60 जवान शामिल हैं, जिनमें से 45 भारतीय सेना के जवान और 15 भारतीय वायु सेना के जवान है. उज्बेकिस्तान की टुकड़ी में भी इतने ही जवान हैं. 

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA UZBEKISTAN MILITARY EXERCISE
भारत उज्बेकिस्तान युद्धाभ्यास
दुस्तलिक 2026
फॉरेन ट्रेनिंग नोड
INDIA UZBEKISTAN MILITARY EXERCISE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

पीएम मोदी का टीएमसी पर निशाना

पीएम मोदी बोले- 'महाजंगलराज' के खिलाफ 'परिवर्तन' की लहर देख सकता हूं

April 26, 2026 at 8:14 PM IST
व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर गोलीबारी का आरोपी कौन हैं?

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर गोलीबारी का आरोपी कोल टॉमस एलन कौन हैं?

April 26, 2026 at 7:42 PM IST
वाशिंगटन के हिल्टन होटल में अंधाधुंध फायरिंग

वाशिंगटन के हिल्टन होटल में अंधाधुंध फायरिंग, सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति ट्रंप और वेंस को सुरक्षित निकाला

April 26, 2026 at 7:30 PM IST
भबानीपुर सीट पर हाईवोल्टेज मुकाबला

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: भबानीपुर सीट पर हाईवोल्टेज मुकाबला, सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जोर-आजमाइश करेंगे शुभेंदु अधिकारी

April 26, 2026 at 4:39 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.