भारत-अमेरिका ट्रेड डील से बदलेगी मसाला एक्सपोर्ट सेक्टर की तकदीर? - HOPE WITH INDIA US TRADE DEAL
Published : February 22, 2026 at 9:08 PM IST|
Updated : February 22, 2026 at 9:26 PM IST
अमेरिकी टैरिफ से भारत के मसाला एक्सपोर्ट सेक्टर को बड़ा झटका लगा. भारतीय मसाला एक्सपोर्ट में 25 से 30 फीसदी की गिरावट आई है, ऐसे में भारत-अमेरिका ट्रेड डील से इस सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
आंकड़ों की बात करें तो भारतीय मसालों के लिए अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है. 2024-25 में भारत से अमेरिका के लिए करीब 654.71 मिलियन डॉलर के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ, जो भारत के कुल मसाला एक्सपोर्ट का 30 प्रतिशत है. अनिश्चितता के माहौल में भारतीय कंपनियां अब अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में शिफ्ट करने पर विचार कर रही हैं.
