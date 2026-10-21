भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जल्द मुहर के संकेत, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिए बड़े बयान

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मुंबई में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के दौरान संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील जल्द ही पूरी हो सकती है। इस बैठक में व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। रुबियो ने रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत की ऊर्जा जरूरतों और स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति का भी समर्थन किया और भारत को एक ‘रिफाइनिंग सुपरपावर’ बताया। उन्होंने भारत को अमेरिका का एक अहम सामरिक और रक्षा साझेदार करार देते हुए कहा कि इस समझौते के कुछ छोटे मुद्दों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस उच्चस्तरीय बैठक में दोनों देशों के कई प्रमुख अधिकारी भी शामिल रहे।