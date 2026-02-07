भारत-अमेरिका ट्रेड डील: दवाइयों से लेकर मोबाइल तक और कई रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे! - EVERYDAY ITEMS WILL BECOME CHEAPER
Published : February 7, 2026 at 6:10 PM IST
देश में मोबाइल, दवाइयां और कई रोजमर्रा के सामान जल्द सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील की शुरुआत हो गई है. दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी कर दिया है.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक भारत और अमेरिका एक ‘इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट’ पर सहमत हुए हैं…ये डील आगे होने वाले बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पहली सीढ़ी मानी जा रही है.
इस समझौते के तहत भारत, अमेरिका से आने वाले कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैक्स घटाएगा या खत्म करेगा, जिसमें फल, ड्राई फ्रूट्स, सोयाबीन तेल, वाइन और कई फूड प्रोडक्ट्स शामिल हैं.
बदले में अमेरिका…भारतीय टेक्सटाइल, कपड़े, फुटवियर, प्लास्टिक, केमिकल और कारीगर उत्पादों को अपने बाजार में ज्यादा जगह देगा…यानि… भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और कारोबार को रफ्तार मिलेगी.
अगर ये अंतरिम डील सफल रही…तो अमेरिका जेनेरिक दवाइयों, हीरे-रत्न और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर भी टैरिफ हटाने की तैयारी में है…जिससे भारतीय फार्मा और जेम्स-एंड-ज्वेलरी सेक्टर को बड़ा फायदा मिल सकता है.
भारत ने अगले पांच साल में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट प्रोडक्ट्स खरीदने का इरादा जताया है…ताकि सप्लाई चेन मजबूत हो और दोनों देशों के बीच निवेश बढ़े. साथ ही टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रेड में भी सहयोग बढ़ेगा…डेटा सेंटर, चिप्स और एडवांस टेक प्रोडक्ट्स में व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी.
