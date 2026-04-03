मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिका ने भारत के साथ अपने मजबूत रिश्तों को फिर से दोहराया. भारत में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं. एक्स पर एक पोस्ट में, अमेरिकी कॉन्सुलेट ने ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो शेयर की.

उन्होंने ट्रंप का एक पुराना कोट शेयर करते हुए इमेज के साथ कैप्शन लिखा है. जिसमें ट्रंप ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की घोषणाओं के साथ, अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती सबसे मजबूत है. दोनों देशों के बीच यह अब तक की सबसे मजबूत दोस्ती है.