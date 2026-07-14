ETV Bharat / Videos

UNSC के लिए भारत का बड़ा एजेंडा… जयशंकर बोले- आतंक की फंडिंग, समुद्री सुरक्षा और AI होंगे प्राथमिकता - AI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
India non permanent UNSC seat (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 5:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2028-29 के लिए अस्थायी सदस्य बनने की भारत की दावेदारी के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत की वैश्विक प्राथमिकताओं का खाका पेश किया है. उन्होंने कहा कि भारत का पहला फोकस आतंकवाद और उसकी फंडिंग पर कड़ा प्रहार करना होगा. इसके साथ ही आतंकवादी संगठनों की निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित लिस्टिंग तथा टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. भारत ने समुद्री सुरक्षा, सुरक्षित वैश्विक व्यापार मार्ग, मानवीय सहायता और आपदा राहत को भी अहम एजेंडा बताया. वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार और मानव-केंद्रित उपयोग के लिए भारत ने मानव ढाँचा का प्रस्ताव रखा है, जो नैतिकता, जवाबदेही और समावेशिता पर आधारित है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2028-29 के लिए अस्थायी सदस्य बनने की भारत की दावेदारी के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत की वैश्विक प्राथमिकताओं का खाका पेश किया है. उन्होंने कहा कि भारत का पहला फोकस आतंकवाद और उसकी फंडिंग पर कड़ा प्रहार करना होगा. इसके साथ ही आतंकवादी संगठनों की निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित लिस्टिंग तथा टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. भारत ने समुद्री सुरक्षा, सुरक्षित वैश्विक व्यापार मार्ग, मानवीय सहायता और आपदा राहत को भी अहम एजेंडा बताया. वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार और मानव-केंद्रित उपयोग के लिए भारत ने मानव ढाँचा का प्रस्ताव रखा है, जो नैतिकता, जवाबदेही और समावेशिता पर आधारित है.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA
JAISHANKAR
TERROR FUNDING
AI
UNSC

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Donald Trump Gulf countries statement

ट्रंप आखिर किन ‘बहुत अमीर’ देशों से मांग रहे हैं पैसा… और क्यों होर्मुज जलडमरूमध्य बना चर्चा का केंद्र?

July 14, 2026 at 5:30 PM IST
India monsoon break July 2026

देश के बड़े हिस्से में मानसून ब्रेक, MP-UP में कम बारिश… पूर्वोत्तर में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़े

July 14, 2026 at 5:23 PM IST
PRASHANT KISHOR ELECTION AFFIDAVIT

प्रशांत किशोर के हलफनामे में बड़े खुलासे… ₹198 करोड़ की संपत्ति, ₹5.77 करोड़ का कर्ज और 8 आपराधिक मामले

July 14, 2026 at 4:16 PM IST
SY Quraishi book revelation

SY कुरैशी का बड़ा दावा… ‘मैं आत्महत्या कर लूंगा’, मनमोहन सिंह की बात सुनकर रह गए थे हैरान

July 14, 2026 at 2:12 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.