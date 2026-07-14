UNSC के लिए भारत का बड़ा एजेंडा… जयशंकर बोले- आतंक की फंडिंग, समुद्री सुरक्षा और AI होंगे प्राथमिकता - AI
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Published : July 14, 2026 at 5:13 PM IST
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2028-29 के लिए अस्थायी सदस्य बनने की भारत की दावेदारी के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत की वैश्विक प्राथमिकताओं का खाका पेश किया है. उन्होंने कहा कि भारत का पहला फोकस आतंकवाद और उसकी फंडिंग पर कड़ा प्रहार करना होगा. इसके साथ ही आतंकवादी संगठनों की निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित लिस्टिंग तथा टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. भारत ने समुद्री सुरक्षा, सुरक्षित वैश्विक व्यापार मार्ग, मानवीय सहायता और आपदा राहत को भी अहम एजेंडा बताया. वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार और मानव-केंद्रित उपयोग के लिए भारत ने मानव ढाँचा का प्रस्ताव रखा है, जो नैतिकता, जवाबदेही और समावेशिता पर आधारित है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2028-29 के लिए अस्थायी सदस्य बनने की भारत की दावेदारी के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत की वैश्विक प्राथमिकताओं का खाका पेश किया है. उन्होंने कहा कि भारत का पहला फोकस आतंकवाद और उसकी फंडिंग पर कड़ा प्रहार करना होगा. इसके साथ ही आतंकवादी संगठनों की निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित लिस्टिंग तथा टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. भारत ने समुद्री सुरक्षा, सुरक्षित वैश्विक व्यापार मार्ग, मानवीय सहायता और आपदा राहत को भी अहम एजेंडा बताया. वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार और मानव-केंद्रित उपयोग के लिए भारत ने मानव ढाँचा का प्रस्ताव रखा है, जो नैतिकता, जवाबदेही और समावेशिता पर आधारित है.