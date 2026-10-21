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भारत-UAE की दोस्ती को नई मजबूती: एस. जयशंकर और शेख अब्दुल्ला के बीच अहम बैठक, व्यापार 100 अरब डॉलर के पार

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INDIA AND UAE STRATEGIC PARTNERSHIP MUMBAI MEETING (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2026 at 12:52 PM IST

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पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। मुंबई में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक में व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के बाद द्विपक्षीय व्यापार के 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने पर संतोष जताया। जयशंकर ने पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताते हुए बातचीत और कूटनीति से शांति बहाल करने की वकालत की। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। मुंबई में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक में व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के बाद द्विपक्षीय व्यापार के 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने पर संतोष जताया। जयशंकर ने पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताते हुए बातचीत और कूटनीति से शांति बहाल करने की वकालत की। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया।

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