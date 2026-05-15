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भारत-UAE के बीच बड़े समझौते… ऊर्जा, रक्षा और निवेश पर मजबूत हुई साझेदारी - PM MODI UAE VISIT

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भारत-UAE के बीच बड़े समझौते (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 8:40 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE दौरे पर अबूधाबी पहुंचे, जहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया. प्रधानमंत्री मोदी और UAE राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए. दोनों देशों के बीच LPG सप्लाई, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडिनार शिप रिपेयर क्लस्टर को लेकर MoU साइन किए गए. UAE ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब डॉलर निवेश का ऐलान भी किया. बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने होर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE दौरे पर अबूधाबी पहुंचे, जहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया. प्रधानमंत्री मोदी और UAE राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए. दोनों देशों के बीच LPG सप्लाई, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडिनार शिप रिपेयर क्लस्टर को लेकर MoU साइन किए गए. UAE ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब डॉलर निवेश का ऐलान भी किया. बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने होर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया.

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