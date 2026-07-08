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ग्रेटर निकोबार से सटे इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट को विकसित करेगा भारत - सबांग पत्तन

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सबांग पोर्ट को विकसित करेगा भारत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 9:37 PM IST

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 केंद्र में सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रूप से सबांग पत्तन को विकसित करने पर बनी सहमति की बुधवार को प्रशंसा की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पूर्वी एशिया के द्विपीय देश की यात्रा को ‘बड़ी राणनीतिक कामयाबी’ करार दिया. भाजपा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को भौगोलिक रूप से मिले फायदे का इस्तेमाल न कर पाने का भी आरोप लगाया. भारत और इंडोनेशिया ने मंगलवार को रणनीतिक रूप से अहम सबांग बंदरगाह को मिलकर विकसित करने पर सहमति जताई. यह बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य के नजदीक और भारत की ग्रेट निकोबार बंदरगाह परियोजना से करीब 160 किलोमीटर दूर है. भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समझौता, ग्रेट निकोबार बंदरगाह परियोजना के साथ मिलकर, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को काफी मजबूती प्रदान करेगा. मालवीय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी मिली है. भारत और इंडोनेशिया मिलकर आचेह में सबांग बंदरगाह का विकास करेंगे. यह बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य के नजदीक है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त और अहम समुद्री रास्तों में से एक है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ग्रेट निकोबार बंदरगाह परियोजना के साथ मिलकर, यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को काफी मजबूत करेगा और पूरे क्षेत्र में कामकाज के स्तर पर बेहतरीन समन्वय स्थापित करेगा.’’

 केंद्र में सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रूप से सबांग पत्तन को विकसित करने पर बनी सहमति की बुधवार को प्रशंसा की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पूर्वी एशिया के द्विपीय देश की यात्रा को ‘बड़ी राणनीतिक कामयाबी’ करार दिया. भाजपा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को भौगोलिक रूप से मिले फायदे का इस्तेमाल न कर पाने का भी आरोप लगाया. भारत और इंडोनेशिया ने मंगलवार को रणनीतिक रूप से अहम सबांग बंदरगाह को मिलकर विकसित करने पर सहमति जताई. यह बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य के नजदीक और भारत की ग्रेट निकोबार बंदरगाह परियोजना से करीब 160 किलोमीटर दूर है. भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समझौता, ग्रेट निकोबार बंदरगाह परियोजना के साथ मिलकर, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को काफी मजबूती प्रदान करेगा. मालवीय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी मिली है. भारत और इंडोनेशिया मिलकर आचेह में सबांग बंदरगाह का विकास करेंगे. यह बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य के नजदीक है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त और अहम समुद्री रास्तों में से एक है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ग्रेट निकोबार बंदरगाह परियोजना के साथ मिलकर, यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को काफी मजबूत करेगा और पूरे क्षेत्र में कामकाज के स्तर पर बेहतरीन समन्वय स्थापित करेगा.’’

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