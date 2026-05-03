अंतरिक्ष में भारत की एक और ऊंची छलांग, स्टार्टअप GalaxEye की दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च - GALAXEYE LAUNCHES DRISHTI SATELLITE
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Published : May 3, 2026 at 10:40 PM IST|
Updated : May 3, 2026 at 10:50 PM IST
अंतरिक्ष में भारत ने एक और ऊंची छलांग लगाई है. भारतीय स्टार्टअप GalaxEye (गैलेक्सआई) ने कैलिकॉर्निया से Spacex(स्पेस-एक्स) के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपनी दृष्टि सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि GalaxEye का मिशन दृष्टि हमारी स्पेस यात्रा में बड़ी उपलब्धि है. दुनिया के पहले OptoSAR सैटेलाइट और भारत में निजी तौर पर बनाई गई सबसे बड़ी सैटेलाइट इनोवेशन और राष्ट्रनिर्माण के प्रति हमारे युवाओं के जुनून को दिखाता है. पीएम मोदी ने GalaxEye की पूरी टीम और फाउंडर को बधाई दी है.
मिशन दृष्टि दुनिया की पहली OptoSAR सैटेलाइट है, जिसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और सिन्थैटिक अपर्चर रडार सेंसर लगे हैं. इलेक्ट्रो ऑप्टिकल के जरिए साफ आकाश में हाई-रिजोल्यूशन इमेज लिए जा सकते हैं.. जबकि SAR रडार पल्स का इस्तेमाल कर सभी मौसमों में हर समय हाई रिजोल्यूशन इमेज देता है, जैसा कि परंपरागत सिस्टम से संभव नहीं है. यह सैटेलाइट रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग समेत दूसरे मिशन को भी सपोर्ट करेगा.
Conclusion:
अंतरिक्ष में भारत ने एक और ऊंची छलांग लगाई है. भारतीय स्टार्टअप GalaxEye (गैलेक्सआई) ने कैलिकॉर्निया से Spacex(स्पेस-एक्स) के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपनी दृष्टि सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि GalaxEye का मिशन दृष्टि हमारी स्पेस यात्रा में बड़ी उपलब्धि है. दुनिया के पहले OptoSAR सैटेलाइट और भारत में निजी तौर पर बनाई गई सबसे बड़ी सैटेलाइट इनोवेशन और राष्ट्रनिर्माण के प्रति हमारे युवाओं के जुनून को दिखाता है. पीएम मोदी ने GalaxEye की पूरी टीम और फाउंडर को बधाई दी है.
मिशन दृष्टि दुनिया की पहली OptoSAR सैटेलाइट है, जिसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और सिन्थैटिक अपर्चर रडार सेंसर लगे हैं. इलेक्ट्रो ऑप्टिकल के जरिए साफ आकाश में हाई-रिजोल्यूशन इमेज लिए जा सकते हैं.. जबकि SAR रडार पल्स का इस्तेमाल कर सभी मौसमों में हर समय हाई रिजोल्यूशन इमेज देता है, जैसा कि परंपरागत सिस्टम से संभव नहीं है. यह सैटेलाइट रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग समेत दूसरे मिशन को भी सपोर्ट करेगा.
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