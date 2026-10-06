भारत-स्विट्जरलैंड के बीच इमिग्रेशन और मोबिलिटी समझौता, परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी बनी सहमति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन के बीच नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा मिली है. बैठक के बाद भारत और स्विट्जरलैंड ने इमिग्रेशन और मोबिलिटी साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों और युवाओं के लिए स्विट्जरलैंड में रोजगार और अध्ययन के नए अवसर खुलेंगे.

इसके अलावा, दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने, रक्षा उत्पादन और सैन्य आदान-प्रदान बढ़ाने पर भी सहमति जताई है. प्रधानमंत्री मोदी ने स्विस कंपनियों को भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है.