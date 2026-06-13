भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम का सफल परीक्षण किया है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 10 और 11 जून को लगातार तीन फ्लाइट टेस्ट किए, जिनमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) जैसे खतरों को रोकने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया. यह स्वदेशी तकनीक दुश्मन की मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हवा में ही नष्ट कर सकती है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परीक्षण की तस्वीरें साझा करते हुए इसे भारत की सुरक्षा क्षमता के लिए महत्वपूर्ण बताया. इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली मौजूद है.