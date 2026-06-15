भारत-स्लोवाकिया के बीच व्यापक साझेदारी पर समझौता: पीएम मोदी के दौरे में व्यापार और रक्षा में सहयोग पर बनी बात - INDIA SLOVAKIA UPGRADE TIES
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Published : June 15, 2026 at 8:52 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच दिनों के विदेश दौरे के दूसरे चरण में स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे, जहां स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने उनका स्वागत किया. दोनों नेताओं के बीच बातचीत में व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में व्यापक साझेदारी पर सहमति बनी.
दोनों नेताओं ने इंडिया-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति जताई. इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने में मदद मिलेगी.
1993 में स्लोवाकिया को आजादी मिलने के बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला स्लोवाकिया दौरा है. पीएम मोदी ने इंडिया-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड को अंतिम रूप देने में सहयोग के लिए फिको की सराहना की और इस समझौते को सबसे महत्वाकांक्षी बताया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच दिनों के विदेश दौरे के दूसरे चरण में स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे, जहां स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने उनका स्वागत किया. दोनों नेताओं के बीच बातचीत में व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में व्यापक साझेदारी पर सहमति बनी.
दोनों नेताओं ने इंडिया-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति जताई. इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने में मदद मिलेगी.
1993 में स्लोवाकिया को आजादी मिलने के बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला स्लोवाकिया दौरा है. पीएम मोदी ने इंडिया-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड को अंतिम रूप देने में सहयोग के लिए फिको की सराहना की और इस समझौते को सबसे महत्वाकांक्षी बताया.