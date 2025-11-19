देश के अधिकतर हिस्से में सर्दी दस्तक दे चुकी है. सुबह में ठंड पड़ने लगी है और सर्द हवाएं चलने लगीं हैं. लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं. सुबह-सुबह गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं. राजस्थान के झुंझुनू और आसपास के इलाकों में लोगों को अलाव तापते देखा जा सकता है. जबकि स्कूल जाने वाले बच्चे, दिहाड़ी मजदूर और सुबह-सुबह घर से निकलने वाले लोग सर्दी का सामना कर रहे हैं.

राजस्थान के सिरोही ज़िले के माउंट आबू में पर्यटक ठंड का आनंद ले रहे हैं. जमा देने वाले तापमान के बीच इस हिल स्टेशन पर लोग आना पसंद कर रहे हैं.

इधर उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्दी ने दस्तक दे दी है. प्रयागराज में जिला प्रशासन ने बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया है.

मध्य प्रदेश के जबलपुर के लोगों की नींद सुबह घने कोहरे के बीच खुली. नर्मदा घाट के किनारे सर्दियों के नज़ारें का आनंद लेने के लिए लोग उमड़ पड़े. ग्वारीघाट में साइबेरियन पक्षी भी पहुँच गए हैं. जिससे मौसम की रौनक और बढ़ गई है