राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का एक हिस्सा शनिवार सुबह थिम्पू में आयोजित एक सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भूटान पहुंचा. ये पवित्र अवशेष एक समारोह के बाद थिम्पू भेजे गए.. इसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार सहित भूटान और भारत के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. यह पहला मौका नहीं है, जब भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत के बाहर प्रदर्शित किया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले इन्हें मंगोलिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे बड़े बौद्ध अनुयायियों वाले देशों में ले जाया जा चुका है. यह प्रदर्शनी थिम्पू में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का हिस्सा है, जो विश्व शांति और मानवता की भलाई के लिए प्रार्थना करने वाला एक प्रमुख आयोजन है. सार्वजनिक प्रदर्शनी आठ नवंबर से 18 नवंबर तक थिम्पू में आयोजित की जाएगी.