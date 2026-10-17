उत्तरी राज्यों में तापमान में गिरावट, दक्षिण में बारिश, पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ी गर्मी

भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. जहां दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं उत्तरी राज्य सुबह की ठंडक और शुष्क दिनों की ओर बढ़ रहे हैं. जबकि उत्तर-पूर्वी मानसून सक्रिय है. उत्तर भारत में बारिश में काफी कमी आने से दोपहर का समय पहले से गर्म हो गया है, जबकि मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान लगातार उच्च बना हुआ है.

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पूर्वी मानसून ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश की शुरुआत कर दी है. इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई है, तमिलनाडु के इरोड में 134 मिमी और पलक्कड़ में 104 मिमी बारिश दर्ज की गई है. IMD के मुताबिक चेन्नई में बादल छाए हुए हैं और गरज के साथ बारिश का दौर जारी है. वहीं, तिरुवनंतपुरम में रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ रही हैं. बेंगलुरु में भी बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर बौछारें पड़ रही हैं.