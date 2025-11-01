ETV Bharat / Videos

चावल निर्यात प्रदर्शनीः नए बाजार की तलाश, अलग-अलग देशों से आए प्रतिनिधियों को जायकेदार पकवान पेश किए - INDIA RICE EXPORT 2025

By PTI

Published : November 1, 2025 at 10:42 PM IST

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को भारत चावल निर्यात 2025 प्रदर्शनी सम्पन्न हो गई. प्रदर्शनी में आगंतुकों को अलग-अलग देशों के पकवानों का स्वाद चखने का मौका मिला. प्रदर्शनी का मकसद नए बाजारों की तलाश करना था. अलग-अलग देशों से आए प्रतिनिधियों को चावल की अलग-अलग किस्मों से बने जायकेदार पकवान पेश किए गए.

भारत चावल निर्यात के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में एक है. अब भारत वैश्विक बाजार बढ़ाना चाहता है. भारत ने 2024-25 में 172 से ज्यादा देशों को 20.1 मिलियन मीट्रिक टन चावल निर्यात किया था. इसकी कीमत 12.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी. पाकिस्तान जैसे देश भारत के प्रतिस्पर्धी हैं. सऊदी अरब, वियतनाम, इराक, अमेरिका, मलेशिया, चीन और फ्रांस जैसे देश वहां से भारी मात्रा में चावल आयात करते हैं. 

INDIA RICE
भारत चावल निर्यात 2025 प्रदर्शनी
INDIA RICE EXPORT EXHIBITION
INDIA RICE EXPORT 2025

PTI

