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भारत ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को दिया जवाब, तीसरे पक्ष की भूमिका से किया साफ इनकार - INDIA RESPONDS TO NEPAL

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भारत ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को दिया जवाब (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 9:30 PM IST

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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रविवार को दावा किया था कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है. उन्होंने इस विवाद में चीन और ब्रिटेन से भी बातचीत की बात कही थी. जिसे भारत ने खारिज कर दी है...और किसी तीसरे पक्ष की भूमिका से साफ इनकरा किया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने सीमा संबंधी मामलों के सभी पहलुओं से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं.  संबंधित सभी पक्षों के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच के इस द्विपक्षीय मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा पहले ही सीमांकित किया जा चुका है, हालांकि कुछ हिस्से अभी भी अनसुलझे हैं. गंडक नदी के मार्ग में बदलाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. इसके अलावा, सीमा के सीमांकित हिस्सों में सीमा पार से कब्ज़े और 'नो-मैन्स लैंड'  पर अतिक्रमण के मामले भी सामने आए हैं, जिनकी वर्तमान में संयुक्त रूप से मैपिंग की जा रही है.

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रविवार को दावा किया था कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है. उन्होंने इस विवाद में चीन और ब्रिटेन से भी बातचीत की बात कही थी. जिसे भारत ने खारिज कर दी है...और किसी तीसरे पक्ष की भूमिका से साफ इनकरा किया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने सीमा संबंधी मामलों के सभी पहलुओं से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं.  संबंधित सभी पक्षों के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच के इस द्विपक्षीय मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा पहले ही सीमांकित किया जा चुका है, हालांकि कुछ हिस्से अभी भी अनसुलझे हैं. गंडक नदी के मार्ग में बदलाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. इसके अलावा, सीमा के सीमांकित हिस्सों में सीमा पार से कब्ज़े और 'नो-मैन्स लैंड'  पर अतिक्रमण के मामले भी सामने आए हैं, जिनकी वर्तमान में संयुक्त रूप से मैपिंग की जा रही है.

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