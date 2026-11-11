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भारत ने NSA अजीत डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख पर पन्नू के आरोपों को किया खारिज, समन प्रक्रिया पर उठाए सवाल URL in English:

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INDIA REJECTS PANNUN US COURT LAWSUIT (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2026 at 3:36 PM IST

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भारत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और RAW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ अमेरिकी अदालत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। साथ ही, अमेरिका द्वारा भेजे गए अदालती समन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि विदेशी अदालतों के दस्तावेज तय नियमों और केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से ही पहुंचाए जाने चाहिए। पन्नू ने अमेरिकी अदालत में न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की साजिश रचने का सिविल मुकदमा दायर किया है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है।

भारत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और RAW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ अमेरिकी अदालत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। साथ ही, अमेरिका द्वारा भेजे गए अदालती समन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि विदेशी अदालतों के दस्तावेज तय नियमों और केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से ही पहुंचाए जाने चाहिए। पन्नू ने अमेरिकी अदालत में न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की साजिश रचने का सिविल मुकदमा दायर किया है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है।

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TAGGED:

GURPATWANT SINGH PANNUN
AJIT DOVAL
RAW
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

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