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पाकिस्तान को भारत की चेतावनी, समुद्र में दोनों देशों के जहाजों की टक्कर के बाद कहा- अपनी हरकतों पर काबू रखो

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पाकिस्तान को भारत की चेतावनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 4:51 PM IST

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अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत से पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज की टक्कर को भारत ने गंभीरता से लिया है. भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया और उन्हें अपनी हरकतों पर काबू रखने को कहा.  

मामला 15 सितंबर 2026 की शाम का है. उत्तरी अरब सागर में रूटीन निगरानी मिशन पर भारतीय नौसेना का एक फ्रंटलाइन युद्धपोत तैनात था. उसके पास पाकिस्तान का एक नौसैनिक जहाज तेज गति से आया. उसने बड़े ही गैर-पेशेवर और असुरक्षित तरीके से हरकतें कीं, जिसके कारण दोनों जहाजों के बीच टक्कर हो गई. हालांकि इस टक्कर में किसी नुकसान की खबर नहीं है. घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजनयिक को बुलाकर समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना के व्यवहार पर कड़ा विरोध जताया. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पाकिस्तानी नौसेना के जहाज का व्यवहार अप्रैल 1991 में दोनों देशों के बीच हुए सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही से जुड़े समझौते का उल्लंघन है. समझौते में पहले से सूचना देने की बात कही गई है. विदेश मंत्रालय ने राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने को कहा है. वहीं, सरकार ने इस्लामाबाद में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि को भी निर्देश दिया है कि वे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने अपना विरोध जताएं. 

अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत से पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज की टक्कर को भारत ने गंभीरता से लिया है. भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया और उन्हें अपनी हरकतों पर काबू रखने को कहा.  

मामला 15 सितंबर 2026 की शाम का है. उत्तरी अरब सागर में रूटीन निगरानी मिशन पर भारतीय नौसेना का एक फ्रंटलाइन युद्धपोत तैनात था. उसके पास पाकिस्तान का एक नौसैनिक जहाज तेज गति से आया. उसने बड़े ही गैर-पेशेवर और असुरक्षित तरीके से हरकतें कीं, जिसके कारण दोनों जहाजों के बीच टक्कर हो गई. हालांकि इस टक्कर में किसी नुकसान की खबर नहीं है. घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजनयिक को बुलाकर समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना के व्यवहार पर कड़ा विरोध जताया. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पाकिस्तानी नौसेना के जहाज का व्यवहार अप्रैल 1991 में दोनों देशों के बीच हुए सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही से जुड़े समझौते का उल्लंघन है. समझौते में पहले से सूचना देने की बात कही गई है. विदेश मंत्रालय ने राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने को कहा है. वहीं, सरकार ने इस्लामाबाद में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि को भी निर्देश दिया है कि वे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने अपना विरोध जताएं. 

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