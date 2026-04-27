भारत-न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता: न्यूजीलैंड के बाजार में भारत की 100% फ्री एंट्री - INDIA NEW ZEALAND FTA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 27, 2026 at 11:14 PM IST
भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए. इस समझौते के तहत भारत के 100 प्रतिशत निर्यात को न्यूजीलैंड में टैरिफ-फ्री एक्सेस मिलेगा. इसमें सभी तरह के उत्पाद शामिल हैं. इस समझौते का मकसद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है.
अब आइए जानते हैं कि इस समझौते से भारत को क्या फायदा होगा. इससे कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न-आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड जैसे क्षेत्रों की कॉम्पिटिशन बढ़ेगा. इससे सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों बढ़ाव मिलेगा. इसके साथ ही, रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है
मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र के लिए लकड़ी के लट्ठे, कोकिंग कोल और धातुओं के कबाड़ जैसे कच्चे माल भी टैरिफ फ्री मिलेंगे, जिससे उत्पादन लागत घटेगी.
भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए. इस समझौते के तहत भारत के 100 प्रतिशत निर्यात को न्यूजीलैंड में टैरिफ-फ्री एक्सेस मिलेगा. इसमें सभी तरह के उत्पाद शामिल हैं. इस समझौते का मकसद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है.
अब आइए जानते हैं कि इस समझौते से भारत को क्या फायदा होगा. इससे कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न-आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड जैसे क्षेत्रों की कॉम्पिटिशन बढ़ेगा. इससे सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों बढ़ाव मिलेगा. इसके साथ ही, रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है
मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र के लिए लकड़ी के लट्ठे, कोकिंग कोल और धातुओं के कबाड़ जैसे कच्चे माल भी टैरिफ फ्री मिलेंगे, जिससे उत्पादन लागत घटेगी.