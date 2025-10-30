भारत अब चीन सीमा के और करीब पहुंच गया है. उत्तराखंड के चमोली में बीआरओ ने टोपीडुंगा तक सड़क कटिंग का काम पूरा कर लिया है.

यहां से कुछ ही दूरी पर है चीन की सीमा. कई बार इस इलाके में चीनी सैनिकों के घुसपैठ की खबरें आती रही हैं. भारत भी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करता रहा है. इसी को देखते हुए भारत सरकार बॉर्डर इलाकों में सड़कों का जाल बिछ रही है.

कभी यहां जवानों को पैदल चलकर चौकियों तक पहुंचना पड़ता था, अब जल्द ही सैन्य गाड़ियां और रसद आसानी से पहुंचाई जा सकेगी. कमांडेंट कर्नल अंकुर महाजन के मुताबिक,जल्द ही सड़क का डामरीकरण शुरू होगा. जिसके बाद भारत की चौकियों तक हर मौसम में पहुंच संभव हो जाएगी.