देशभर में मानसून का असर अलग-अलग रूप में देखने को मिल रहा है. उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जबकि वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. ओडिशा के पुरी में रथयात्रा के दौरान भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के 35 जिलों में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं.अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से एक लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि असम के छह जिलों के 99 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी है. वहीं पंजाब में बारिश कम होने से गर्मी और उमस बढ़ गई है.