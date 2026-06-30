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देशभर में मौसम का डबल अटैक: कई राज्यों में झमाझम बारिश, बाढ़ और आंधी का कहर; दिल्ली-हरियाणा में भीषण गर्मी जारी - MONSOON UPDATE

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India Monsoon Weather Update 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 4:35 PM IST

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देश के कई हिस्सों में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के कई इलाकों में प्री-मानसून बारिश जारी है, जबकि दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है. उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हुई है. वहीं अरुणाचल प्रदेश और असम में लगातार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बन गई है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. मौसम विभाग के अनुसार 5 जुलाई तक मानसून पूरे देश को कवर कर सकता है. कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

देश के कई हिस्सों में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के कई इलाकों में प्री-मानसून बारिश जारी है, जबकि दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है. उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हुई है. वहीं अरुणाचल प्रदेश और असम में लगातार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बन गई है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. मौसम विभाग के अनुसार 5 जुलाई तक मानसून पूरे देश को कवर कर सकता है. कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

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