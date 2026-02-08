प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया दौरे के दौरे पर रहे. रविवार को पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई. इस दौरान रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर तथा व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के कई समझौतें पर हस्ताक्षर हुए. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा. बैठक के बाद मोदी ने कहा कि हम आसियान के साथ मिलकर पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं.उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों को तमिल भाषा जोड़ती है.मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि हम व्यापार, निवेश, संपर्क और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना जारी रखेंगे. पीएम मोदी का आज पेरदाना पुत्र भवन में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. पीएम मोदी शनिवार को कुआलालंपुर पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ. हवाई अड्डे पर अनवर इब्रहिम ने खुद पीएम मोदी की आगवानी की. जो द्विपक्षीय संबंधों में एक नई गति का संकेत है.