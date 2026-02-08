ETV Bharat / Videos

प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के पीएम के साथ व्यापार, निवेश और प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों पर की चर्चा, बोले- "आतंकवाद से कोई समझौता नहीं " - PM MODI MALAYSIA VISIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पीएम मोदी का मलेशिया दौरा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 8, 2026 at 7:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया दौरे के दौरे पर रहे. रविवार को पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई. इस दौरान रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर तथा व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के कई समझौतें पर हस्ताक्षर हुए. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा. बैठक के बाद मोदी ने कहा कि हम आसियान के साथ मिलकर पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं.उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों को तमिल भाषा जोड़ती है.मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि हम व्यापार, निवेश, संपर्क और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना जारी रखेंगे. पीएम मोदी का आज पेरदाना पुत्र भवन में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. पीएम मोदी शनिवार को  कुआलालंपुर पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ. हवाई अड्डे पर अनवर इब्रहिम ने खुद पीएम मोदी की आगवानी की. जो द्विपक्षीय संबंधों में एक नई गति का संकेत है.

प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया दौरे के दौरे पर रहे. रविवार को पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई. इस दौरान रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर तथा व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के कई समझौतें पर हस्ताक्षर हुए. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा. बैठक के बाद मोदी ने कहा कि हम आसियान के साथ मिलकर पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं.उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों को तमिल भाषा जोड़ती है.मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि हम व्यापार, निवेश, संपर्क और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना जारी रखेंगे. पीएम मोदी का आज पेरदाना पुत्र भवन में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. पीएम मोदी शनिवार को  कुआलालंपुर पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ. हवाई अड्डे पर अनवर इब्रहिम ने खुद पीएम मोदी की आगवानी की. जो द्विपक्षीय संबंधों में एक नई गति का संकेत है.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI IN MALAYSIA
PM MODI MALAYSIA VISIT
MALAYSIA
INDIA MALAYSIA TIES
PM MODI MALAYSIA VISIT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

रितु तावड़े संभालेंगी कमान

मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर, रितु तावड़े संभालेंगी कमान, शिंदे की शिवसेना को डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी

February 7, 2026 at 10:10 PM IST
इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में ब्लास्ट

इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में ब्लास्ट, बारामूला में पाक के खिलाफ नारेबाजी

February 7, 2026 at 10:10 PM IST
सस्ते होंगे कई सामान

भारत-अमेरिका ट्रेड डील: दवाइयों से लेकर मोबाइल तक और कई रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे!

February 7, 2026 at 6:10 PM IST
वोटर लिस्ट विवाद में घिरीं सोनिया गांधी

वोटर लिस्ट विवाद में घिरीं सोनिया गांधी, 21 फरवरी सुनवाई

February 7, 2026 at 6:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.