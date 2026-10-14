भारत ने लद्दाख की 28 जगहों के नाम किए तय, चीन ने जताया कड़ा विरोध और जताया नापाक दावा

केंद्र सरकार ने लद्दाख प्रशासन के साथ विचार-विमर्श के बाद सीमावर्ती रणनीतिक रूप से संवेदनशील 28 जगहों के आधिकारिक नाम तय कर दिए हैं। इन जगहों में गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे अहम इलाके शामिल हैं, जो साल 2020 के दौरान भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए सीमा विवाद और गतिरोध के समय चर्चा में आए थे। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य आधिकारिक मैपिंग को व्यवस्थित करना और सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। हालांकि, चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे गैर-कानूनी और अमान्य करार दिया है और बीजिंग ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। भारत की तरफ से उठाए गए इस कड़े और रणनीतिक कदम से सीमा सुरक्षा और मैपिंग के क्षेत्र में एक बड़ा संदेश गया है।