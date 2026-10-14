ETV Bharat / Videos

भारत ने लद्दाख की 28 जगहों के नाम किए तय, चीन ने जताया कड़ा विरोध और जताया नापाक दावा

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
INDIA RENAMES 28 PLACES IN LADAKH (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2026 at 9:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केंद्र सरकार ने लद्दाख प्रशासन के साथ विचार-विमर्श के बाद सीमावर्ती रणनीतिक रूप से संवेदनशील 28 जगहों के आधिकारिक नाम तय कर दिए हैं। इन जगहों में गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे अहम इलाके शामिल हैं, जो साल 2020 के दौरान भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए सीमा विवाद और गतिरोध के समय चर्चा में आए थे। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य आधिकारिक मैपिंग को व्यवस्थित करना और सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। हालांकि, चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे गैर-कानूनी और अमान्य करार दिया है और बीजिंग ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। भारत की तरफ से उठाए गए इस कड़े और रणनीतिक कदम से सीमा सुरक्षा और मैपिंग के क्षेत्र में एक बड़ा संदेश गया है।

केंद्र सरकार ने लद्दाख प्रशासन के साथ विचार-विमर्श के बाद सीमावर्ती रणनीतिक रूप से संवेदनशील 28 जगहों के आधिकारिक नाम तय कर दिए हैं। इन जगहों में गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे अहम इलाके शामिल हैं, जो साल 2020 के दौरान भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए सीमा विवाद और गतिरोध के समय चर्चा में आए थे। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य आधिकारिक मैपिंग को व्यवस्थित करना और सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। हालांकि, चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे गैर-कानूनी और अमान्य करार दिया है और बीजिंग ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। भारत की तरफ से उठाए गए इस कड़े और रणनीतिक कदम से सीमा सुरक्षा और मैपिंग के क्षेत्र में एक बड़ा संदेश गया है।

For All Latest Updates

TAGGED:

CHINA LADAKH DISPUTE
GOGRA HOT SPRINGS
INDIA CHINA BORDER
LADAKH 28 PLACES
LADAKH NAMING

संबंधित ख़बरें

दिल्ली में 30 दिनों तक तैनात रहेंगी CAPF की 221 कंपनियां

दिल्ली में 30 दिनों तक तैनात रहेंगी CAPF की 221 कंपनियां, प्रदर्शनों के बीच सरकार का फैसला

October 13, 2026 at 11:07 PM IST
राहुल की इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ चाप-पे-चर्चा

विपक्षी नेताओं संग राहुल@चाय-पे-चर्चा, बोले- सजा दिलाकर रहूंगा

October 13, 2026 at 10:34 PM IST
अभिजीत दिपके का पीएम मोदी पर निशाना

विरोध प्रदर्शनों से डरते हैं पीएम मोदी, पूरा देश जंतर-मंतर बन जाएगा: अभिजीत दिपके

October 13, 2026 at 9:41 PM IST
NPCI DECISION ON MERCHANT DISCOUNT RATE

UPI पेमेंट पर MDR चार्ज लगाने का फैसला दिवाली तक टाल, NPCI ने त्योहारी सीजन को देखते हुए लिया निर्णय

October 13, 2026 at 8:15 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.