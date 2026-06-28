AI के बढ़ते प्रभाव के बावजूद भारत के जॉब मार्केट से राहत भरी खबर सामने आई है. मई 2026 के नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स के अनुसार HR (रिक्रूटमेंट) सेक्टर में 54% हायरिंग दर्ज की गई, जबकि इंश्योरेंस, AI-ML, एडवरटाइजिंग और PR जैसे क्षेत्रों में भी भर्ती बढ़ी है. फ्रेशर्स और तीन साल तक के अनुभव वाले उम्मीदवारों की भर्ती में 7% की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि बैंकिंग, टेलीकॉम, NGO और उर्वरक-कीटनाशक सेक्टर में हायरिंग घटी है. दूसरी ओर Mercer की रिपोर्ट के मुताबिक अगले दो वर्षों में AI एंट्री-लेवल नौकरियों को प्रभावित कर सकता है. इसके बावजूद LinkedIn रिपोर्ट बताती है कि भारत में हायरिंग 40% बढ़ी है, जबकि कई विकसित देशों में भर्ती में गिरावट दर्ज की गई है.