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AI के बीच राहत की खबर! भारत में HR सेक्टर में 54% हायरिंग, फ्रेशर्स के लिए बढ़े मौके - AI JOBS

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AI के बीच राहत की खबर! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 28, 2026 at 9:24 AM IST

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AI के बढ़ते प्रभाव के बावजूद भारत के जॉब मार्केट से राहत भरी खबर सामने आई है. मई 2026 के नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स के अनुसार HR (रिक्रूटमेंट) सेक्टर में 54% हायरिंग दर्ज की गई, जबकि इंश्योरेंस, AI-ML, एडवरटाइजिंग और PR जैसे क्षेत्रों में भी भर्ती बढ़ी है. फ्रेशर्स और तीन साल तक के अनुभव वाले उम्मीदवारों की भर्ती में 7% की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि बैंकिंग, टेलीकॉम, NGO और उर्वरक-कीटनाशक सेक्टर में हायरिंग घटी है. दूसरी ओर Mercer की रिपोर्ट के मुताबिक अगले दो वर्षों में AI एंट्री-लेवल नौकरियों को प्रभावित कर सकता है. इसके बावजूद LinkedIn रिपोर्ट बताती है कि भारत में हायरिंग 40% बढ़ी है, जबकि कई विकसित देशों में भर्ती में गिरावट दर्ज की गई है.

AI के बढ़ते प्रभाव के बावजूद भारत के जॉब मार्केट से राहत भरी खबर सामने आई है. मई 2026 के नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स के अनुसार HR (रिक्रूटमेंट) सेक्टर में 54% हायरिंग दर्ज की गई, जबकि इंश्योरेंस, AI-ML, एडवरटाइजिंग और PR जैसे क्षेत्रों में भी भर्ती बढ़ी है. फ्रेशर्स और तीन साल तक के अनुभव वाले उम्मीदवारों की भर्ती में 7% की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि बैंकिंग, टेलीकॉम, NGO और उर्वरक-कीटनाशक सेक्टर में हायरिंग घटी है. दूसरी ओर Mercer की रिपोर्ट के मुताबिक अगले दो वर्षों में AI एंट्री-लेवल नौकरियों को प्रभावित कर सकता है. इसके बावजूद LinkedIn रिपोर्ट बताती है कि भारत में हायरिंग 40% बढ़ी है, जबकि कई विकसित देशों में भर्ती में गिरावट दर्ज की गई है.

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