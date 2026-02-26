ETV Bharat / Videos

आयरन डोम टेक्नोलॉजी पर भारत-इजराइल में बड़ी बातचीत, PM मोदी की अहम बैठक - IRON DOME TECHNOLOGY

आयरन डोम टेक्नोलॉजी पर भारत-इजराइल में बड़ी बातचीत

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 4:15 PM IST

इजराइल का आयरन डोम, दुनिया के सबसे प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है. अब भारत इसी आयरन डोम टेक्नोलॉजी को अपने रक्षा सिस्टम का हिस्सा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दूसरे दिन. इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अहम बातचीत होने जा रही है. दोनों नेता भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे. इसमें रक्षा, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा सहयोग शामिल है. भारत इजराइल के आयरन डोम सिस्टम में खास रूचि दिखा रहा है. आरयरन डोम एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है. जो रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है. इजराइल इसी सिस्टम का इस्तेमा अपनी सुरक्षा के लिए करता है. मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इजराइल ने भारत को आयरन डोम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया है. इसका उद्देश्य भारत में ही इस सिस्टम का उत्पादन करना है.ये भारत के मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा होगा. जिसका मकसद देश के लिए मल्टी-लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना है.

