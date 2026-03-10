ETV Bharat / Videos

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, वैश्विक हिस्सेदारी 8.2 प्रतिशत

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश (ETV Bharat)

March 10, 2026

भारत सरकार का फोकस मेक इन इंडिया पर है. देश की जरूरत की ज्यादा से ज्यादा चीजें भारत में बनाने पर जोर है, इसके बावजूद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बड़ा हथियार इंपोर्टर बना हुआ है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा नई रिपोर्ट'ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2025' के मुताबिक, 2021-25 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था.. जिसकी दुनिया भर में कुल हथियारों के आयात में 8.2 प्रतिशत हिस्सेदारी थी.. हालांकि, हथियार आयात में थोड़ी कमी आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2016-20 और 2021-25 के बीच भारत के हथियारों के आयात में 4.0 प्रतिशत की गिरावट आई.  

पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव की वजह से भारत मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर जोर दे रहा है. भारत के हथियारों के आयात का सबसे बड़ा हिस्सा रूस से आया, जो 40 प्रतिशत था.  2016-20 यह 51 प्रतिशत और 2011-15 में 70 प्रतिशत था.  

SECOND MOST WEAPON IMPORTER
सबसे बड़ा हथियार आयातक देश
सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला
दुनिया में हथियारों का बाजार
SECOND MOST WEAPON IMPORTER

