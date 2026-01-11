'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर सवार 'विकसित भारत': पीएम मोदी ने कहा, भारत जल्द बनेगा विकसित राष्ट्र - INDIA IS ON REFORM EXPRESS
Published : January 11, 2026 at 10:25 PM IST
गुजरात के राजकोट में वाइब्रेट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में कई रिफॉर्म किए. रिफॉर्म की अगली कड़ी में भारत ने परमाणु क्षेत्र में नेक्स्ट जेन सुधारों की शुरुआत की है. पीएम ने कहा कि भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गौरव हासिल किया और अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. वैश्विक अनिश्चितता के दौर में दुनिया भारत को स्थिर मान रहा है.
अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अहमदाबाद मेट्रो के फेज-2 का उद्घाटन किया, जो सेक्टर10 ए से महात्मा मंदिर तक जाता है. पीएम मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात में निवेश करने वालों को भरपूर रिटर्न मिलेगा.
