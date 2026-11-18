लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं. उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत में बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम को लेकर सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'सीधी बात ये है कि भारत एक आर्थिक तबाही में फंसा हुआ है. यही सच्चाई है. कोई इसे नजरअंदाज कर सकता है, मीडिया इसे नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है. भारत के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. राहुल गांधी भारत के युवाओं के बारे में मॉडरेटर लिडिया पोलग्रीन के एक सवाल के जवाब में ये बात कही. आगे उन्होंने कहा, 'हम इस पर स्टडी कर रहे हैं, हम इस पर गौर कर रहे हैं, और इसका कारण बहुत दिलचस्प है, जिसका निचोड़ यह है कि उन्हें अपना कोई भविष्य नहीं दिखता.' राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और उन पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है. राहुल गांधी की ये बयान ऐसे समय आया है, जब देश में युवाओं के रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार बहस हो रही है. कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान पर देश में बहस तेज हो गई है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में संवाद के बाद राहुल शिकागो यूनिवर्सिटी में भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति और भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे.