टैंक उड़ाने वाली मिसाइल अब भारत में, भारत खरीद रहा है जेवलिन वेपन सिस्टम, सेकेंडों में युद्धक टैंकों को उड़ा देगा जेवलिन सिस्टम - JAVALIN WEAPON SYSTEM IN INDIA

Published : November 20, 2025 at 11:12 PM IST

भारत दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक ब्रेकर जेवलिन वेपन सिस्टम खरीद रहा है. अमेरिका के साथ यह सौदा  93 मिलियन डॉलर में हुआ है. ये दुनिया का सबसे खतरनाक shoulder-fired anti-armor system है. यानी एक सैनिक… जेवलिन को कंधे पर रखकर सबसे भारी टैंकों को भी उड़ा सकता है. खास बात ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है… फायर करो और तुरंत पोजिशन बदल लो...मिसाइल खुद टारगेट तक पहुंच जाती है. जेवलिन ऊपर उठकर सीधा टैंक की सबसे कमजोर छत पर वार करता है.. एक शॉट और काम तमाम. इसका इंफ्रारेड सीकर दिन हो या रात... कोहरा हो या कोई भी मौसम... टारगेट को लॉक करने में सक्षम और इसकी स्मोकलेस लॉन्च तकनीक दुश्मन को ये पता ही नहीं चलता कि मिसाइल कहां से आई...एक जैवलिन सिस्टम की कीमत करीब 1.4 करोड़ है…

कॉल्ड वॉर  के दौरान DARPA ने इसे टेंक ब्रेकर नाम दिया था. M47 Dragon मिसाइल पुरानी पड़ चुकी थी, इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा हथियार बनाया जो किसी भी आधुनिक टैंक को मात दे सके. 1996 में पहली बार तैनाती हुई और तब से आज तक जेवलिन हर युद्ध में गेम-चेंजर रहा है. भारत के लिए जेविलन सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि फोर्स मल्टीप्लायर है.

