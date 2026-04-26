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भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में रचने जा रहा है इतिहास, पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 होगा लॉन्च - VIKRAM1 WILL BE LAUNCHED SOON

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भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में रचने जा रहा है इतिहास (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 4:38 PM IST

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कुछ ही दिनों बाद भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण-पैड से अंतरिक्ष में उड़ान भर सकता है. ये भारत की निजी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा. इससे पहले विक्रम-1 के एकीकृत उड़ान उपकरण को हैदराबाद से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भेजा गया. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के अंतरिक्ष केंद्र में भेजने के लिए एकीकृत उड़ान उपकरण को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई. आने वाले रॉकेट श्रृंखला का हिस्सा विक्रम-1 को हैदराबाद के एक अंतरिक्ष स्टार्टअप ने वैश्विक स्तर पर ज्यादा मांग वाले वाणिज्यिक छोटे उपग्रह मिशनों के लिए डिजाइन किया है. स्टार्टअप के संस्थापक के मुताबिक विक्रम-1 वाणिज्यिक बाजार में प्रवेश करने की दिशा में पहला कदम है.  

कुछ ही दिनों बाद भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण-पैड से अंतरिक्ष में उड़ान भर सकता है. ये भारत की निजी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा. इससे पहले विक्रम-1 के एकीकृत उड़ान उपकरण को हैदराबाद से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भेजा गया. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के अंतरिक्ष केंद्र में भेजने के लिए एकीकृत उड़ान उपकरण को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई. आने वाले रॉकेट श्रृंखला का हिस्सा विक्रम-1 को हैदराबाद के एक अंतरिक्ष स्टार्टअप ने वैश्विक स्तर पर ज्यादा मांग वाले वाणिज्यिक छोटे उपग्रह मिशनों के लिए डिजाइन किया है. स्टार्टअप के संस्थापक के मुताबिक विक्रम-1 वाणिज्यिक बाजार में प्रवेश करने की दिशा में पहला कदम है.  

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