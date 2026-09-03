PM मोदी और ईरानी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद अमेरिका की 'धमकी', रुबियो बोले- ईरान को प्रतिबंधों से बचाया तो भुगतना होगा अंजाम

किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की मुलाकात के बाद अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी देश ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने या राजस्व जुटाने में मदद करेगा, तो उसे भी अंजाम भुगतना होगा और उस पर भी अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

रुबियो का यह बयान ऐसे समय आया है जब पीएम मोदी ने ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और पुरानी कूटनीतिक दोस्ती को और मजबूत करने की बात कही है. एक तरफ भारत ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर ईरान के साथ कदम बढ़ा रहा है, तो वहीं अमेरिका की यह 'धमकी' विदेश नीति के सामने एक नया सवाल खड़ा कर रही है.