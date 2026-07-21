देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे कई राज्यों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है; पिछले दो दिनों में 23 लोगों की मौत हो चुकी है और अमरनाथ यात्रा लगातार तीसरे दिन भी स्थगित है. वहीं, असम के गुवाहाटी में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे-715 का एक हिस्सा डूब गया है और 1.7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. मौसम विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश के कई अन्य राज्यों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बाढ़, लैंडस्लाइड और मौसम से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को अंत तक देखें.