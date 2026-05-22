IMD के मुताबिक देश इस समय मौसम की दोहरी मार झेल रहा है. उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी ने हालात खराब कर दिए हैं, जबकि कई हिस्सों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि दिल्ली, राजस्थान और मध्य भारत के कई इलाके तेज हीटवेव की चपेट में हैं. IMD ने कई राज्यों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है. दूसरी ओर बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश, बिजली गिरने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. लगातार बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं.