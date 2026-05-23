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देशभर में हीटवेव का कहर…11 राज्यों में अलर्ट, आंध्र में 21 लोगों की मौत - HEATWAVE INDIA

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11 states under heatwave alert in India (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 7:50 PM IST

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भारत इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है. उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के 11 राज्यों में तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश के बांदा में 47.6°C और मध्केय प्रदेश नौगांव में 46.8°C तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीटवेव अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों की सूची में सभी शहर भारत के रहे. वहीं आंध्र प्रदेश में गर्मी जानलेवा बन गई है, जहां हीटस्ट्रोक से 21 लोगों की मौत हो चुकी है. दिल्ली, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत कई राज्यों में अगले दो दिनों तक भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम की चेतावनी जारी की गई.

भारत इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है. उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के 11 राज्यों में तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश के बांदा में 47.6°C और मध्केय प्रदेश नौगांव में 46.8°C तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीटवेव अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों की सूची में सभी शहर भारत के रहे. वहीं आंध्र प्रदेश में गर्मी जानलेवा बन गई है, जहां हीटस्ट्रोक से 21 लोगों की मौत हो चुकी है. दिल्ली, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत कई राज्यों में अगले दो दिनों तक भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम की चेतावनी जारी की गई.

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