भारत के DNA में 'विविधता में एकता' है: न्यूयॉर्क में यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन में बोले मोहन भागवत
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Published : August 30, 2026 at 5:43 PM IST
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क में विविधता में एकता पर जोर दिया. मैडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन को संबोधित करते हुए भागवत ने भारत के मकसद को बताया. उन्होंने कहा कि जब हम अमेरिका कहते हैं, तो एक शब्द पर अक्सर चर्चा होती है. वो है बहुलवाद और जब हम भारत कहते हैं, तो एक और वाक्यांश पर चर्चा होती है वो है विविधता में एकता. भारत के लिए यह एकता और यह विविधता, दोनों उनके डीएनए में है. 'भारत की नियति क्या है? भारत का काम है 'विविधता में एकता' को समझना और समय-समय पर दुनिया को भी इसका एहसास कराना.
उन्होंने ये भी कहा कि विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए. साथ ही, हमें एकता की इस भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए. यह एक बहुत ही वास्तविक भावना है.
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क में विविधता में एकता पर जोर दिया. मैडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन को संबोधित करते हुए भागवत ने भारत के मकसद को बताया. उन्होंने कहा कि जब हम अमेरिका कहते हैं, तो एक शब्द पर अक्सर चर्चा होती है. वो है बहुलवाद और जब हम भारत कहते हैं, तो एक और वाक्यांश पर चर्चा होती है वो है विविधता में एकता. भारत के लिए यह एकता और यह विविधता, दोनों उनके डीएनए में है. 'भारत की नियति क्या है? भारत का काम है 'विविधता में एकता' को समझना और समय-समय पर दुनिया को भी इसका एहसास कराना.
उन्होंने ये भी कहा कि विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए. साथ ही, हमें एकता की इस भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए. यह एक बहुत ही वास्तविक भावना है.