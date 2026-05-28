केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक भारत में भूजल पुनर्भरण में करीब 16.52 BCM की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह बढ़ता भूजल संकट खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में जमीन धंसने की समस्या पर चिंता जताई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कई इलाकों में हर साल 5 सेंटीमीटर तक जमीन धंस रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक भूजल दोहन, तेजी से हो रहा शहरीकरण, कंक्रीटीकरण और जलवायु परिवर्तन इस संकट को और गंभीर बना रहे हैं. सरकार ने जल शक्ति अभियान और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाओं का जिक्र किया है, लेकिन पर्यावरणविद इसे आने वाले बड़े जल संकट की चेतावनी मान रहे हैं.