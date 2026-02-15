भारत 5 दिन के AI इम्पैक्ट समिट के लिए तैयार; ग्लोबल लीडर्स, टॉप CEOs होंगे शामिल - AI IMPACT SUMMIT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 15, 2026 at 9:39 PM IST
भारत एक अहम ग्लोबल टेक्नोलॉजी इवेंट होस्ट करने के लिए तैयार है, इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026 सोमवार से देश की राजधानी में शुरू हो रहा है. यह पहली बार है जब ग्लोबल साउथ में कोई बड़ा ग्लोबल AI समिट हो रही है. भारत मंडपम समेत खास जगहों पर 16 से 20 फरवरी तक होने वाले इस पांच दिन के समिट को ग्लोबल AI गवर्नेंस और कोऑपरेशन में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है. दुनिया की सभी टॉप टेक और AI कंपनियों के CEO और 45 से ज़्यादा देशों के मिनिस्टीरियल डेलीगेशन AI इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेंगे. जो दिखाता है कि भारत कितनी तेज़ी से ज़िम्मेदार, सबको साथ लेकर चलने वाले और इंसानी AI के डेवलपमेंट में एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को शाम 5 बजे इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे.
भारत एक अहम ग्लोबल टेक्नोलॉजी इवेंट होस्ट करने के लिए तैयार है, इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026 सोमवार से देश की राजधानी में शुरू हो रहा है. यह पहली बार है जब ग्लोबल साउथ में कोई बड़ा ग्लोबल AI समिट हो रही है. भारत मंडपम समेत खास जगहों पर 16 से 20 फरवरी तक होने वाले इस पांच दिन के समिट को ग्लोबल AI गवर्नेंस और कोऑपरेशन में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है. दुनिया की सभी टॉप टेक और AI कंपनियों के CEO और 45 से ज़्यादा देशों के मिनिस्टीरियल डेलीगेशन AI इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेंगे. जो दिखाता है कि भारत कितनी तेज़ी से ज़िम्मेदार, सबको साथ लेकर चलने वाले और इंसानी AI के डेवलपमेंट में एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को शाम 5 बजे इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे.