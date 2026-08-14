भारत की अगली जनगणना सिर्फ एक सामान्य गिनती नहीं होगी, बल्कि यह देश की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होने जा रही है. केंद्र सरकार ने इस बार करीब 40 सवालों की सूची अधिसूचित की है, जिसमें स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 'जाति' की जानकारी भी दर्ज की जाएगी.

इस नई और आधुनिक जनगणना में धर्म, मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार, डिजिटल साक्षरता और माइग्रेशन (प्रवास) जैसे अहम पहलुओं पर फोकस रहेगा. इसके साथ ही, कोविड-19 वैक्सीनेशन, महिलाओं से जुड़ी प्रजनन संबंधी जानकारी और पहचान से जुड़े दस्तावेज (वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक खाते, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) की डिटेल्स भी मांगी जाएंगी. गणनाकर्ता घर-घर जाकर डेटा जुटाएंगे, लेकिन इस बार लोगों को खुद ऑनलाइन फॉर्म भरने की खास सुविधा भी मिलेगी. 2027 की इस ऐतिहासिक जनगणना में क्या-क्या बदलने वाला है, पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.