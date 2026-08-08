भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का रास्ता अमेरिका ने खोल दिया है. अमेरिकी सीनेट ने रूस सैंक्शन्स बिल को पास कर दिया है और इस बिल में भारत का नाम सीधे तौर पर सामने आ रहा है. लेकिन जरा रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पर अभी से 100 फीसदी टैरिफ लग गया है. असल में इस बिल के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया जा सकता है और भारत. इन बड़े खरीदारों में शामिल है यानी अगर ये बिल कानून बनता है और ट्रंप इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर भारी अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है.