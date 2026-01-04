भारत ने वेनेजुएला के हाल के घटनाक्रम गहरी चिंता जताई है. विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय हैं. अमेरिका द्वारा तेल से भरपूर देश के राष्ट्रपति को पकड़े जाने के बाद पैदा हुई स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा है. मंत्रालय ने वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत का आग्रह किया.

वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और राष्ट्रपति मदुरो को पकड़ने जाने से काराकास में उथल-पुथल मच गई है.अगर ये संकट लंबा चलता है तो भारत की ऑयल डिप्लोमेसी पर भी इसका असर पड़ सकता है. भारत अपनी ऊर्जा जरुरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है. जिसमें वेनेजुएला भी शामिल है.ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, IOC, ऑयल इंडिया लिमिटेड सहित कई भारतीय कंपनियों का वेनेजुएला की ऑयल कंपनियों में निवेश और हिस्सेदारी है.

वेनेजुएला से भारत जो मुख्य वस्तुएं मंगाता है. उनमें क्रूड ऑयल, पेट्रोलिय उत्पाद, मेटल्स और मेटल्स से बने उत्पाद, लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद, बॉयलर, मशीनरी, ड्राई फ्रूट, प्लास्टिक और उससे बने सामान शामिल हैं. दोनों देशों के बीच लगभग 1.175 बिलियन डालर का आपसी व्यापार 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार हुआ था.ये डाटा काराकास में भारतीय दूतावासा ने शेयर किया था. वेनेजुएला को भारत से भेजे जाने वाली मुख्य चीजें हैं.मिनरल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कॉटन, मशीनरी, मैकेनिकल उपकरण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी कपड़ों के सामान और कपड़ों की एक्सेसरीज और अलग-अलग केमिकल प्रोडक्ट.

वहीं भारत की विदेश नीति पारंपरिक रूप से संप्रभुता के सम्मान, दखल न देने और अंतरराष्ट्रीय कानून के जरिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देती है. वॉशिंगटन ने वेनेजुएला पर काउंटर-नारकोटिक्स के आधार पर भले सही ठहराया हो. लेकिन ये भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों के खिलाफ है.