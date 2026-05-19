नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की प्रेस स्वतंत्रता और मानवाधिकार रिकॉर्ड पर उठे सवालों का विदेश मंत्रालय ने जोरदार जवाब दिया. विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि भारत को कुछ “अज्ञानी NGOs” की रिपोर्टों के आधार पर गलत तरीके से समझा जाता है. उन्होंने भारत के विशाल और विविध मीडिया तंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत कानून के शासन और समानता में विश्वास रखता है. जॉर्ज ने महिलाओं को मतदान अधिकार, लोकतांत्रिक चुनाव और मानवाधिकारों को भारत की ताकत बताया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवालों से बचने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर निशाना साधा.