ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भारत ने शोक व्यक्त किया है. नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कंडोलेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी.

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में झंडा आधा झुका दिया गया है.

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी तस्वीरों में विदेश सचिव विक्रम मिसरी और भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली के बीच बातचीत भी दिखाई दी.