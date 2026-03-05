ETV Bharat / Videos

खामेनेई की मौत पर भारत ने जताया शोक, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने ईरानी दूतावास में कंडोलेंस रजिस्टर पर किए हस्ताक्षर - INDIA CONDOLES KHAMENEI DEATH

thumbnail
खामेनेई की मौत पर भारत ने जताया शोक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 8:40 PM IST

1 Min Read
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भारत ने शोक व्यक्त किया है. नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव  विक्रम मिस्त्री  ने कंडोलेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी.

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में झंडा आधा झुका दिया गया है. इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दूतावास पहुंचकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और ईरानी नेतृत्व को भारत की ओर से संवेदना संदेश दिया.

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी तस्वीरों में विदेश सचिव विक्रम मिसरी और भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली के बीच बातचीत भी दिखाई दी.

INDIA CONDOLES KHAMENEI DEATH

संपादक की पसंद

