भारत ने शुक्रवार को बाग्लादेश में हिंदूओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा की कड़ी आलोचना की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रही दुश्मनी चिंता का विषय है.

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान की वापसी पर कहा कि भारत बांग्लादेश में फ्री और फेयर चुनाव का सपोर्ट करता है और इस डेवलपमेंट को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए.

बुधवार को बांग्लादेश में भीड़ ने जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए. एक हिंदू शख्स को पीट-पीट कर मार डाला. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया. जिसके पास से पिस्टल और बंदूक बरामद की थी.इससे पहले मैमनसिंह के भालुका में कथित ईशनिंदा के आरोप में 25 साल के हिंदू गारमेंट फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास की भी भीड़ ने हत्या कर दी थी.जिसको लेकर भारतभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे.