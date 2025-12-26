ETV Bharat / Videos

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की भारत ने की निंदा

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की भारत ने की निंदा

December 26, 2025

भारत ने शुक्रवार को बाग्लादेश में हिंदूओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा की कड़ी आलोचना की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रही दुश्मनी चिंता का विषय है.

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी  के तारिक रहमान की वापसी पर कहा कि भारत बांग्लादेश में फ्री और फेयर चुनाव का सपोर्ट करता है और इस डेवलपमेंट को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए.  

बुधवार को बांग्लादेश में भीड़ ने जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए. एक हिंदू शख्स को पीट-पीट कर मार डाला. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया. जिसके पास से पिस्टल और बंदूक बरामद की थी.इससे पहले मैमनसिंह के भालुका में कथित ईशनिंदा के आरोप में 25 साल के हिंदू गारमेंट फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास की भी भीड़ ने हत्या कर दी थी.जिसको लेकर भारतभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे.

KILLING OF HINDUS IN BANGLADESH
CONDEMNS THE KILLING OF HINDUS
INDIA
BANGLADESH
CONDEMNS THE KILLING OF HINDUS

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

