अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक पर भारत का सख्त संदेश, कहा- संप्रभुता का उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा - INDIA PAKISTAN
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Published : June 30, 2026 at 1:49 PM IST
अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की मौत बेहद चिंताजनक है और इस तरह की कार्रवाई दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है. तालिबान प्रशासन का दावा है कि पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में हुए हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 लोग घायल हुए हैं. वहीं पाकिस्तान का कहना है कि यह खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया सैन्य अभियान था. भारत ने पाकिस्तान पर अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए सीमा पार कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए अफगानिस्तान के समर्थन की बात दोहराई.
अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की मौत बेहद चिंताजनक है और इस तरह की कार्रवाई दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है. तालिबान प्रशासन का दावा है कि पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में हुए हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 लोग घायल हुए हैं. वहीं पाकिस्तान का कहना है कि यह खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया सैन्य अभियान था. भारत ने पाकिस्तान पर अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए सीमा पार कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए अफगानिस्तान के समर्थन की बात दोहराई.