ETV Bharat / Videos

अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक पर भारत का सख्त संदेश, कहा- संप्रभुता का उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा - INDIA PAKISTAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
India Condemns Pakistan Airstrikes in Afghanistan (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 1:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की मौत बेहद चिंताजनक है और इस तरह की कार्रवाई दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है. तालिबान प्रशासन का दावा है कि पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में हुए हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 लोग घायल हुए हैं. वहीं पाकिस्तान का कहना है कि यह खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया सैन्य अभियान था. भारत ने पाकिस्तान पर अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए सीमा पार कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए अफगानिस्तान के समर्थन की बात दोहराई.

अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की मौत बेहद चिंताजनक है और इस तरह की कार्रवाई दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है. तालिबान प्रशासन का दावा है कि पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में हुए हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 लोग घायल हुए हैं. वहीं पाकिस्तान का कहना है कि यह खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया सैन्य अभियान था. भारत ने पाकिस्तान पर अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए सीमा पार कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए अफगानिस्तान के समर्थन की बात दोहराई.

For All Latest Updates

TAGGED:

AFGHANISTAN AIRSTRIKE
MEA STATEMENT
PAKISTAN STRIKE
SOUTH ASIA NEWS
INDIA PAKISTAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन

अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलनः BRO ने सिर्फ 36 घंटे में खोल दिया पहाड़ों का बंद रास्ता

June 29, 2026 at 10:52 PM IST
राउतपाड़ा गांव में बनते हैं वस्त्र

आस्था की डोर: ओडिशा के राउतपाड़ा गांव में भगवान जगन्नाथ के लिए बनाए जा रहे हैं शानदार वस्त्र

June 29, 2026 at 10:37 PM IST
13 जुलाई को अगली सुनवाई

श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस; सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 13 जुलाई को अगली सुनवाई

June 29, 2026 at 9:53 PM IST
किरथाई चरण-2 जलविद्युत परियोजना को मंजूरी

चिनाब नदी पर किरथाई चरण-2 जलविद्युत परियोजना को मंजूरी, जानिए, क्यों खास है प्रोजेक्ट?

June 29, 2026 at 9:34 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.