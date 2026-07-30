ETV Bharat / Videos

लिपुलेख सीमा व्यापार पर चीन की चाल! 42 व्यापारियों को रोका, बारिश से सड़ रहा लाखों का सामान - UTTARAKHAND NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
INDIA CHINA BORDER TRADE VIA LIPULEKH PASS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 1:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारत-चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे के रास्ते होने वाले व्यापार को लेकर स्थानीय व्यापारियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. चीन की ओर से तकलाकोट जाने के लिए सिर्फ 20 भारतीय व्यापारियों को मंजूरी दी गई है, जिसके चलते बाकी 42 व्यापारी फंस गए हैं.

व्यापार शुरू होने की उम्मीद में व्यापारियों ने करीब एक महीने पहले ही गुंजी में अपना सामान (गुड़, मिश्री आदि) पहुंचा दिया था. अब अनुमति न मिलने और लगातार हो रही बारिश के कारण यह सामान खराब होने लगा है. जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है. जिन 20 व्यापारियों को अनुमति मिली है. उनका पहला दल 1 अगस्त को तकलाकोट रवाना होगा. उन्हें भी अपने साथ नया सामान ले जाने की इजाजत नहीं दी गई है.

भारत-चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे के रास्ते होने वाले व्यापार को लेकर स्थानीय व्यापारियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. चीन की ओर से तकलाकोट जाने के लिए सिर्फ 20 भारतीय व्यापारियों को मंजूरी दी गई है, जिसके चलते बाकी 42 व्यापारी फंस गए हैं.

व्यापार शुरू होने की उम्मीद में व्यापारियों ने करीब एक महीने पहले ही गुंजी में अपना सामान (गुड़, मिश्री आदि) पहुंचा दिया था. अब अनुमति न मिलने और लगातार हो रही बारिश के कारण यह सामान खराब होने लगा है. जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है. जिन 20 व्यापारियों को अनुमति मिली है. उनका पहला दल 1 अगस्त को तकलाकोट रवाना होगा. उन्हें भी अपने साथ नया सामान ले जाने की इजाजत नहीं दी गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

LIPULEKH PASS
TAKLAKOT TRADE
GUNJI
UTTARAKHAND NEWS
INDIA CHINA TRADE

संबंधित ख़बरें

राहुल ने गृहमंत्री अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप

फोटो दिखाकर राहुल ने गृहमंत्री अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- आपकी वजह से छात्रों पर हुई बर्बरता

July 29, 2026 at 11:06 PM IST
ग्रामीणों ने पेश की मिसाल

मगरमच्छों के डर से बिहार के ग्रामीणों ने पेश की मिसाल: पश्चिमी चंपारण में खुद ही बना डाला बांस का पुल

July 29, 2026 at 10:34 PM IST
आदिवासी विरासत को नई पहचान

आदिवासी विरासत को नई पहचान: खूंटी की पारंपरिक 'मुंडा ज्वेलरी' को मिला GI टैग, ऑनलाइन भी होगी बिक्री

July 29, 2026 at 10:30 PM IST
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौतों के बाद बढ़ा तनाव,

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौतों के बाद बढ़ा तनाव, विशेषज्ञों ने की संघर्ष प्रबंधन मजबूत करने की मांग

July 29, 2026 at 10:23 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.