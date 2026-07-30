भारत-चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे के रास्ते होने वाले व्यापार को लेकर स्थानीय व्यापारियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. चीन की ओर से तकलाकोट जाने के लिए सिर्फ 20 भारतीय व्यापारियों को मंजूरी दी गई है, जिसके चलते बाकी 42 व्यापारी फंस गए हैं.

व्यापार शुरू होने की उम्मीद में व्यापारियों ने करीब एक महीने पहले ही गुंजी में अपना सामान (गुड़, मिश्री आदि) पहुंचा दिया था. अब अनुमति न मिलने और लगातार हो रही बारिश के कारण यह सामान खराब होने लगा है. जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है. जिन 20 व्यापारियों को अनुमति मिली है. उनका पहला दल 1 अगस्त को तकलाकोट रवाना होगा. उन्हें भी अपने साथ नया सामान ले जाने की इजाजत नहीं दी गई है.